Заловиха иманяри с древен ятаган и воденичен камък

В жилището на 62-годишен мъж в руенското село Просеник полицаи са открили ценни древни предмети, изкопани от близка могила. Археолози тепърва ще проверяват дали предметите не са изнесени незаконно от открито от иманярите древно селище.

Сред артефактите са ятаган с кости на дръжката и кания, пет монети с различна форма, цвят и диаметър, пръстен с монограм, три сечива с различна големина, фрагмент от керамика, голям глинен съд, малък глинен съд, основа на каменна колона с неправилна форма и воденичен камък с кръгла форма.

По случая е образувано досъдебно производство.

В дома на 77-годишен помориец също са били иззети древни монети, които вероятно са били откупени от иманяри или подготвяни за продажба. Те са били подредени в три класьора на колекционера и плик и са общо 761 на брой. Монетите са от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период. Иззети са и предадени за експертиза, а помориецът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Акциите срещу нашествия на иманяри са чести, тъй като, въоръжени с детектори, те не спират да бродят, особено в планината в Руенско, обясниха от ОД на МВР.