Разбиха тайна лаборатория за дрога в необитаема къща в Бургаско

Униформените наблюдавали къщата близо месец

Полицията разби тайна лаборатория за дрога в руенското село Просеник. Тя се помещавала в необитаема къща, в която се настанили 35-годишен криминално проявен мъж от селото и 30-годишната му приятелка от Бургас.

Униформените наблюдавали къщата близо месец, докато се уверят, че в постройката се обработват наркотици и че си имат работа с опитни „производители“.

В къщата са намерени и иззети купички с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин), кутийка със съдържание на бяло кристалообразно вещество (метамфетамин), тиган, съдържащ бяла течност, три шишета с безцветна течност с химическо съдържание, десет блистера с 52 таблетки и електронна везна.

Общото количество открит метамфетамин е приблизително 50 грама. 35-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.