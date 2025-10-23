Повдигнаха обвинение на мъжа, прегазил пиян и с бясна скорост 23-годишния Мартин

Пробите за алкохол на водача са положителни, младият мъж издъхна на път за болницата и бе погребан вчера в родното си село Антон

Окръжна прокуратура-София привлече 44-годишен водач като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт на млад мъж на пътя Златица-Челопеч.

"Труд news" припомня, че 23-годишният Мартин бе убит по време на гонка на 18 октомври. Момчето, което не е участвало в състезанието, бе пометено от пиян шофьор, който решил да се включи в опасната надпревара и натиснал до краен предел газта.

Близки на загиналото момче от село Антон го изпратиха вчера, 22 октомври, в последния му земен път.

Те твърдят, че въпросният шофьор е карал с над 250 км/ч. и Мартин не е имал никакви шансове да оцелее след удар с подобна скорост.

"На 22.10.2025 г. Окръжна прокуратура-София привлече като обвиняем М.К., на 44 г., за тежко пътнотранспортно произшествие с причинена смърт на 18.10.2025 г. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област", съобщават от държавното обвинение.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

"М.К. е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на л.а. „Мерцедес“, вследствие на което умишлено е причинил пътнотранспортното произшествие - престъпление по чл.342, ал.4, б. „в“, вр. ал.3, вр. ал.1, пр. 3 от НК", отбелязват от прокуратурата.

Към момента по делото са извършени множество процесуално-следствени действия от служители на ОД на МВР-София и РУ-Пирдоп - разпитани са свидетели, възприели случилото се, назначени са множество експертизи - автотехническа, съдебномедицинска, химическа, която трябва да установи дали водачите на автомобили, участвали в произшествието, са употребили наркотични вещества и/или алкохол.

В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

"Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало през нощта на 18 октомври - към 00,50 часа. При него е загинал М.Д., на 23 години, от с. Антон, Софийска област, водач на лек автомобил БМВ Механизмът на катастрофата се изяснява, по първоначални данни след удар автомобилът на починалия е излязъл извън пътя", се казва още в съобщението на държавното обвинение.

„Тъкмо започнаха да режат колата и се спуснах да помагам. Той ме видя и протегна ръка към мен. Каза ми: "Моля те, помогни ми“, сподели през сълзи Марин Маринов, близък приятел на Мартин, който светкавично се озовал на мястото на инцидента.

"Тих, скромен, на мравката път правеше това момче! Уби го поредното камикадзе на пътя", ридаят роднините на момчето в с. Антон.