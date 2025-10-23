В битка за момче: Девойка напръска с лютив спрей съученичка, пострада и учителка

Две момичета са се хванали за косите пред тоалетната на бургаското училище "Иван Вазов". Съученичките се скарали за момче и за това коя носи по-хубави дрехи. Едната обвинила другата, че иска да ѝ отнеме любимия и словесната разправия бързо преминала в ръкопашна, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Инцидентът станал в 08,45 ч. днес, 23 октомври. В Първо Районно управление - Бургас е получено съобщение за станалото в училище "Иван Вазов".

При спречкването между двете съученички от 12-ти клас, едната извадила лютив спрей и започнала да пръска опонентката си в лицето.

В този момент, за да потуши конфликта, на място притичала дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на девойките.

Учителката, заедно с друга ученичка, която не е участвала в конфликта на побойничките, били засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ-Бургас.

Директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са били незабавно отворени, за да се проветри. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.