Спипан със 792 грама фентанил пласьор ще чака процес в килия

Пласьор на фентанил ще чака процеса си зад решетките. Това реши окончателно състав на Варненския апелативен съд, който отхвърли жалбата на Светлин В. срещу наложената му от окръжните магистрати в Търговище най-тежка мярка за неотклонение.

44-годишният мъж бил арестуван в края на юни, след като при полицейска проверка в тайник в двигателния отсек на колата му били намерени и иззети 792,15 грама фентанил на стойност близо 107 000 лв.

Защитата на Светлин поиска по-лека мярка заради влошеното му психично здраве и хроничното заболяване на малолетното му дете, което има нужда от грижи. Прокуратурата контрира, че на свобода обвиняемият отново може да престъпи закона.

Той е осъждан ефективно, а по делото е доказано, че колата и смъртоносният наркотик са негови.

Количеството и стойността на иззетия фентанил говорят за високата обществена опасност на деянието, а събраните доказателства водят до извод за криминален модел на поведение, тъй като е видно несъответствие между доходите и на стандарта на живот на Светлин и семейството му, прецениха магистратите.

Те посочиха, че при промяна на мярката мъжът може да се укрие или да извърши ново престъпление и го оставиха в ареста. Определението не може да се обжалва.