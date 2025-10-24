Арестуваха за насилие шеф на пациентска организация (Обзор)

20-годишен младеж бил вързан и дрогиран насила, но успял да избяга

Докторът е изгонен от НПО-то

Четирима мъже пленили гост на тяхно парти в квартал “Дианабад”

Доктор Станимир Хасърджиев, доскорошен председател на Националната пациентска организация, е арестуван за принуда, при която е използвано оръжие. Заедно с него зад решетките е и бивш командос от Френския чуждестранен легион, а двама техни авери грък - модел от модния подиум и българин актьор са пуснати под домашен арест.

В апартамент на Хасърджиев в столичния квартал “Дианабад” той и другите трима мъже вързали, дрогирали и заплашвали с пистолет 20-годишен младеж, но жертвата им успяла да избяга, съобщи първо Би Ти Ви. От Софийска районна прокуратура потвърдиха, че срещу групата има повдигнати обвинения, както и че ще протестират пред Софийския градски съд като втора инстанция да наложи “задържане под стража” и на българина и гръка с артистични наклонности.

Случаят е от преди месец, но арестите са извършени миналата събота. Момчето било поканено на гости от Хасърджиев, но се оказало само в компания от негови приятели. Те го завързали на стол, дали му коктейл от няколко вида наркотици и му заповядали да не мърда. Според майката на младежа, още преди да е напълно дрогиран, пленникът успял да се развърже и като издебнал удобен момент, излязъл на балкона на 5-ия етаж и да се спусне по фасадата до балкона на 4-ия етаж. Чувал, че горе го търсят, но не мърдал и не вдигал шум. Хората в дома спели, но телефонът бил в младежа и той се обадил на близките си. Те вдигнали на крак полицията и започнали да издирват адреса. Открили го на терасата след няколко часа напълно неадекватен. Оттогава момчето е в болница заради получени странични реакция от наркотиците, които го накарали да пие, казва майка му.

Не стана известно какви са били намеренията на похитителите и дали има и други жертви на техни оргии. От Националната пациентска организация обаче съобщиха, че са прекратили всякакви отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември. “През последните години д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ, въпреки многократните опити да бъде подкрепен”, пише в официалната позиция на неправителствената организация, която е затънала в дългове.