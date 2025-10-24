Прокурорската колегия на ВСС излезе с позиция за нападението срещу Иво Илиев

След нападението Министерството на правосъдието осигури охрана за Иво Илиев и семейството му

Пет дни след жестокото нападение над бившия зам.-градски обвинител на София Иво Илиев, Висшият съдебен съвет излезе с официална позиция.

„Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона. Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя и срещу него ще бъде приложен законът с цялата му строгост“, се посочва в позицията на Прокурорската колегия.

В текста се изразява също така подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство.

Малко по-рано правосъдният министър Георги Георгиев коментира инцидента:

„Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система. Мнозина могат да се запитат кой може да бъде следващият. Затова, единни, всички заедно трябва да покажем решителна реакция“, заяви той.

След нападението Министерството на правосъдието осигури охрана за Иво Илиев, неговото семейство и негов колега.