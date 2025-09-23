Прокуратурата потвърди: Мъжът, намерен на екопътека "Невястата" е бил убит

Апелативната прокуратура - Пловдив потвърди в съобщение до медиите, че в случая с намерения вчера труп край Смолян, се касае за убийство.

Окръжната прокуратура в Смолян и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг в 16:00 ч. относно извършеното тежко криминално престъпление - убийство на екопътека "Невястата" край града. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура - Пловдив.

Припомняме, тялото на мъж бе открито вчера преди обед в района на екопътека "Невястата". Над седем часа продължиха полицейските огледи на района и претърсвания на два автомобила на паркинга в началото на пътеката. Тялото на убития мъж бе пренесено на ръце от полицаи вчера по пътеката, преди да бъде транспортирано с линейка за аутопсия. Информация за намереното тяло липсва в бюлетина на ОД на МВР - Смолян днес.

