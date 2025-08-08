Арестуваха спасител с дрога в Обзор

Полицията арестува спасител на ивицата в град Обзор. Мъжът е от Стара Загора. Той се уредил за гард на вишките, но явно продължавал да се занимава с престъпна дейност.

След сигнал, служители от Районно управление – Несебър, в чийто район е Обзор, извършили проверка на пост номер 6 на централния плаж .

Установено е, че 38-годишният старозагорец държи у себе си две пликчета с метамфетамин с тегло около 3 гр. и пликче с марихуана с тегло около 1 грам.

В квартирата, обитавана от 38-годишния мъж, разположена на ул. "Г.С. Раковски" в Обзор, е намерена свивка с марихуана с тегло около 7 грама.