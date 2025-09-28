Асен Василев остава единствен председател на "Продължаваме промяната"

Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната" на Общото събрание в София, съобщиха от пресцентъра на партията. Василев е избран единодушно с 289 гласа.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.