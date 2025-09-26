Връщаме в Турция издирван, правил се на сириец

Искал статут на бежанец

Турски гражданин, издирван за отвличане, грабеж и убийство, ще бъде предаден на властите в родината му. Това реши окончателно Апелативния съд в Пловдив.

Беглецът от закона е бил арестуван при влизането му в България в началото на август. Той заявил, че е сирийски мигрант и поискал статут на бежанец. Проверка на отпечатъците му показала истинската му самоличност и че е търсен от полицията като съучастник в три тежки престъпления, извършени в Турция на 26 юни 2015 г.

Според апелативните съдии деянията, за които е издирван турският гражданин не са политически и по делото няма данни, че при връщането му в Турция той ще бъде подложен на преследване поради раса, религия, гражданство, етнос или религиозни убеждения. Същите престъпления, сред които има и убийство, са наказуеми и в България и при доказана вина извършителите могат да получат от 15 до 20 години затвор или доживотна присъда.