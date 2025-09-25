Прекратиха делото срещу адвокат Петър Илиев за плагиатство

Доц. Наталия Киселова отказа да участва в процеса

Разследването почна по сигнал на БОЕЦ

Софийският градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за плагиатство. Обвинението срещу него бе за това, че е използвал в книгата си “Компетенцията на Народното събрание” цели пасажи от дисертацията на председателя на парламента доц. Наталия Киселова “Парламентарен контрол”, без да цитира, че тя е техният автор.

Самото “преписване” на Илиев е от 2015 г., а книгата му е с тираж 70 броя, и едва ли някой щеше да се сети за неговото деяние, ако през юли 2021 г. той не бе номиниран неофициално за премиер, а официално за министър на правосъдието в проекта за кабинет на първата тогава политическа сила “Има такъв народ”. Дежурното за сигнали сдружение БОЕЦ сезира прокуратурата, която образува разследване срещу Илиев и през 2023 г. в съда бе внесен обвинителен акт.

Почти 2 години до вчера процесът не можа да започне. На разпоредителното заседание се яви и г-жа Киселова, която заяви, че не желае да участва по делото като частен обвинител и граждански ищец. Пред съдебни репортери тя обясни постъпката си така: “Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина”.

Съдия Христинка Колева прекрати делото, защото прие, че описаното от прокуратурата деяние на Илиев би следвало да се преследва с тъжба на пострадалия, а не с обвинителен акт. Определението є за прекратяване може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Адвокат Илиев в момента не е в политиката, ако не се брои това, че е записан в 51-то Народно събрание като нещатен сътрудник на депутата Тошко Йорданов от ИТН.