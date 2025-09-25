48-годишен запали собствения си апартамент в Дупница

48-годишен мъж в запалил собствения си апартамент в град Дупница. Инцидентът е станал около 17,30 часа на 24 септември 2025 г., става ясно от съобщение на прокуратурата.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил, извършителят Н.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за палеж. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за наличие на обосновано предположение за виновността му, посочват от държавното обвинение.

Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 330, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години.

Обвиняемият Н.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.