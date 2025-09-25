Жена уби мъжа си в ямболско село след спор заради децата

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа Р.Я. Тя е обвинена за това, че умишлено е умъртвила 42-годишен мъж, съобщиха от държавното обвинение..

Престъплението е осъществено на 25 септември в с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол. То е квалифицирано по чл. 115 от НК.

По време на разследването е установено, че между обвиняемата и пострадалия възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца. В един момент Р.Я. е нанесла удар с нож в областта на гърдите на пострадалия, който е станал причина за настъпилата смърт.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемата.