Джип блъсна ученици на пешеходна пътека в Пазарджик

Момче и момиче, ученици, бяха блъснати от джип, докато пресичали на пешеходна пътека в Пазарджик, съобщиха от полицията, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал малко след 13:00 ч. на бул. „Кочо Честименски“, в участъка между Езиковата гимназия „Бертолт Брехт“ и Професионалната гимназия по архитектура и строителство.

По информация на МВР пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.

Пострадалите младежи са с охлузвания и натъртвания.

Това е втори подобен инцидент в Пазарджик за три дни. На 26 ноември жена беше ранена при удар на пешеходна пътека в района на ОУ „Иван Батаклиев“.