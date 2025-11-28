С 248 километра в час по магистрала "Тракия" край Пловдив

Първите глоби за превишена средна скорост, засечена от тол-камерите, вече са факт – а сред нарушителите има и рекордьор.

Тол-системата е отчела средна скорост 248 км/ч по автомагистрала „Тракия“ в участъка между Цалапица и Радиново. Това означава, че моментната скорост на водача вероятно е била още по-висока.

„Някой голям джигит е това!“, коментира шофьорът Димитър Капитанов.

„Аз съм вдигал 200 и знам какво е. 248 – на такъв натоварен път е супер опасно“, добавя и Красимир Хаджиев.

От два дни МВР официално започна да издава наказателни постановления за нарушения, установени чрез средна скорост.

„От 26 ноември започнаха да се събират данните за реализиране на административно-наказателната отговорност“, обясни ст. комисар Иван Маджаров, зам.-директор на „Национална полиция“.

Общо 65 отсечки в страната вече контролират средната скорост чрез тол-камерите. Само за последните три месеца са засечени над 49 000 нарушения.

„Около 50 хиляди файла сме получили от Тол-управлението за установени нарушения“, уточни Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“.