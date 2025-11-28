Отвлякоха жена в Николаево, има задържани

По случая е образувано досъдебно производство

Четирима мъже на възраст 18, 37, 48 и 69 години бяха задържани след сигнал за грабеж и отвличане на 34-годишна жена в Николаево, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора. Сигналът е подаден в полицейския участък в Гурково към Районно управление – Казанлък.

Подателят на сигнала заявил, че четирима негови познати са отвлекли жената, докато се придвижвали с автомобил. Мъжът съобщил още, че един от извършителите е използвал сила срещу него и му е отнел 450 лева, мобилен телефон с кабел за зареждане, както и златен ланец, принадлежал на жената.

Полицията е задържала заподозрените в Стара Загора, където са открити и откраднатите вещи. Жената е открита и се намира в дома на свои близки, уточниха от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора.