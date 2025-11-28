ММА боец бил засегнатият на "мъжка чест" от Костадин

Приятел на жертвата стрелял с газов пистолет

Открили кокаин в кръвта на един от нападателите в Мадан

22-годишният Шабан Мехмед от кърджалийското село Черноочене, който довел дружината си биячи с микробус в Мадан на наказателна акция срещу Костадин Кабаджов, е бил ММА боец и състезател по борба. Шабан бил със засегната мъжка чест от това, че Кабаджов задявал 20-годишната му приятелка.

Край Винпрома в Мадан - на мястото на убийството на Кабаджов, е имало стрелба, но тя е била с газов пистолет и халосни патрони. Един от двамата приятели на Костадин, с които той дошъл на срещата с Шабан, гръмнал няколко пъти, на не могъл да спре побоя. Гилзите са намерени при огледа на мястото на трагедията.

Проблемът възникнал преди месец, когато приятелката на Шабан му се оплакала, че Костадин я преследва в социалните мрежи и иска да се срещнат. Тя обаче така и не блокирала досадника, а показвала на приятеля си какви съобщения получава, от което Шабан все повече се вбесявал.

По време на побоя той и други двама от нападателите, налагали с юмруци и ритници жертвата, а другите петима са гледали отстрани и били готови да се намесят при нужда. Един от групата е бил надрусан с кокаин, показала проба, взета от всички участници в мелето.

Шабан се е занимавал и с борба, преди да се запише в детската школа по ММА “Спартак” в Кърджали. Треньорът му Виталий Бандурски, който от медиите научил за убийството, каза за “Труд news”, че Мехмед е започнал да тренира при него на 10-годишна възраст, а около 16-годишен се е отказал.

“Тези момчета са мои бивши състезатели, но тогава не проявяваха никаква агресия. Много от тях прекратяват бързо спортната си кариера, защото, за да пробиеш в мъжкия спорт, се иска постоянство”, каза той. “Ако искаш да се доказваш, това става на ринга. Момчетата са по-буйни от момичетата, но има едни граници, които не трябва да се прекрачват”, твърди треньорът. Той е категоричен, че за подобни инциденти са виновни и родителите.

“При мен момчетата тренират по 2 часа, другите 22 часа са извън моя обсег и контрол”, каза Бандурски. По думите му, вина има и полицията, защото е имало сигнали срещу побойниците, на които не е обърнато достатъчно внимание. За Шабан се знае, че преди около месец е набил и полицай.

На тримата младежи, които са задържани след инцидента, ще бъде повдигнато обвинение за умишлено убийство. Те са в ареста за 72 ч., прокуратурата ще поиска постоянното им оставане зад решетките. Днес ще бъдат гледани мерките им за неотклонение.