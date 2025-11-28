Благомир Коцев излезе от затвора във Варна (ВИДЕО)

Още по темата: Кметът на Варна излиза на свобода срещу 200 000 лв. гаранция 27.11.2025 17:23

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева. На излизане от затвора той бе посрещнат от съпругата си Камелия, а първите му думи бяха, че ще прегърне и децата си веднага след това.

Коцев благодари за оказаната подкрепа и заяви, че „никога няма да предаде варненци“. По думите му в следващите дни приоритет ще бъде семейството му, като не пое категоричен ангажимент, че ще се върне на работа още в понеделник.

„Не съжалявам, че станах политик. Имам отговорност към варненци, но първо към семейството си. Надявам се в понеделник да се върнем в нормален ритъм, но нека не давам категоричен отговор – току-що излязох от затвора“, каза Коцев.

Той подчерта, че очаква съдебният процес да изясни истината и изрази увереност, че тя ще излезе наяве. Според него протестите в негова подкрепа са били силен знак.

„Хората не подкрепиха мен, а своя легитимен избор. Цели 14 пъти излизаха, за да го покажат.“

Коцев коментира и дарителската кампания, организирана за осигуряване на гаранцията му. Той заяви, че тепърва научава подробностите, но е „изключително благодарен“ за жеста и го определя като знак, че гражданите разбират ситуацията и са готови да помогнат.