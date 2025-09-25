Със счупен крак и травма на кръста област е мъжът, скочил на линията в метрото

Със счупен крак и травма в лумбалната област е мъжът, скочил на линията в метрото. Това са съобщили пред БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 15:46 ч. и на мястото на инцидента веднага е изпратен медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

По-рано днес от "Метрополитен" съобщиха, че електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ е прекъснато заради инцидент с пътник.

Малко преди 17:00 ч. движението по метролинията беше възстановено.