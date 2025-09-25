Момичета на около 12-13 години унижават своя съученичка, дърпат ѝ косата и я карат да целува обувки

Клип с унижения над момиче, заснет от участниците в конфликта, се разпространява в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.

Група момичета е на видима възраст 12-13 години. Насилието се случва посред бял ден в краен софийски квартал.



Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си и призоваха институциите да се самосезират.

"Няколко пикли тормозят момиче. Чуват се думи като -" ще те убия", " свали й фланелката", смях, скубане, блъскане на земята, момичето е легнало на земята, плаче, снимат, смеят се! Дъно! Абсолютно дъно! Утрешни престъпници вилнеят и се снимат с гордост. Гаврата я имат за геройство, побоя много срещу една за право! Деца, създадени явно в някой пореден запой в някоя кола от двама явно надрусани и пияни. Няма начин тези деца да са създадени с любов, просто закъснели аборти, чийто единствено полезен живот трябвало да е във ваничката на гинеколога като нагледен пример за увреден плод пред студентите. Не мога да споделя клиповете, не мога да ги гледам в лицата, не мога да им слушам гласовете, наглостта, глупостта и липсата на човечност!", пише Виктория Манолева. "А някъде ще кажат, че са отлични ученички и добри деца! За мен са отровни паразити!"

Вече е сезирана Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) по случая.