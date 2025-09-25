Емрах Стораро и Константин се похвалиха как си правят гонка в София, СДВР ги извика за разпит (ВИДЕО)

Попфолк певците Емрах Стораро и Константин организираха собствена гонка в София. Видеото е качено в социалните мрежи от Константин.

На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли. Клипът е сниман от колата на Емрах.

Двамата получиха критики за гонката.

"Само едно не разбирам! Как след толко много ЕЖЕДНЕВНИ трагедии никои все още не се замисля и не си дава сметка , че лошото става за секунди? Как никои не си взе поука? Толкова ли е евтин човешкия живот?", пише в коментарите един потребител.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Konstantin (@konstantin_official7)

"Стига с тия олигофрении Коце, аман от градски състезатели. Имаш пари да заринеш квартала, ходи си на писта и си прави кефа, бахти малоумниците", добавя друг.



"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по- малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах, но на видеото се вижда, че километражът му е замъглен.

Заради клипа двамата са извикани в СДВР.

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Тогава обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Сега обаче повечето винят Константин.