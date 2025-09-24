Прокурорският син от Бургас ще чака процес зад решетките

Издирват съучастници на Николай Маджаров

Николай Маджаров, обвинен за държане на 336,730 грама марихуана и за отглеждане на растения от рода на конопа, ще чака процеса си в килия. Това постанови окончателно състав на Варненския окръжен съд, пред когото 31-годишният син на бившата шефка на спецпрокуратурата и настоящ апелативен прокурор Валентина Маджарова обжалва наложената му от районните магистрати мярката за неотклонение.

На 15 септември Маджаров бе арестуван след акция на ГДБОП, при която във фамилен имот в с. Драка, община Средец, бе открита наркооранжерия с 90 засадени растения от рода на конопа. Прокуратурата изтъкна, че тя е била оборудвана скъпо и професионално и вероятно обвинението ще бъде променено в по-тежко - за разпространение на наркотици. В момента разследващите издирват съучастници на наркоградинаря, стана ясно на заседанието.

На него защитата поиска Маджаров да бъде пуснат под домашен арест или срещу парична гаранция, защото има постоянен адрес и жена, с която предстои да създаде семейство и защото от самото начало си е признал вината и е съдействал на разледващите. Въпреки криминалното му минало, той е реабилитиран и се счита за неосъждан, като в момента обжалва отнемането на шофьорската му книжка миналата година заради отказ да бъде тестван за дрога при пътна проверка. Маджаров каза, че съжалява за стореното и не би повторил постъпката си.

Признанието му обаче не трогна магистратите. Те отчетоха, че по делото има достатъчно събрани доказателства, че обвиняемият е съпричастен към двете престъпления, за които е привлечен към наказателна отговорност. Едно от тях е тежко умишлено, големите количества наркотици едва ли са за лична употреба, разследването е в начален етап и има опасност при по-лека мярка Маджаров отново да престъпи закона, прецени съдът и го остави зад решетките.





