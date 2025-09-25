Установиха самоличността на трупа, открит при гробище

Още по темата: Откриха окървавен труп на млад мъж на гробище 25.09.2025 13:36

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Монтана се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено умишлено убийство – престъпление по чл. 115 от НК.

На 24.09.2025 г. в района на гробищен парк в с. Дългоделци, област Монтана, е умъртвено лице от мъжки пол.

Извършен е оглед на местопроизшествието.

Самоличността на пострадалия е установена – 43-годишният жител на селото Р.П.

Действията по разкриване на извършителя на тежкото престъпление продължават под надзора на прокуратурата.