Полицията разкри смразяващи подробности за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян

23-ма души са били ангажирани със задържането на мъжът, който е заподозрян за убийството край Смолян, а той не е оказал никаква съпротива, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян, ст. комисар Цветан Цанков.

"Задържаният е изключително добре физически подготвен, участвал е в ултрамаратони и се е придвижвал само бегом, бил е добър катерач. Работи като IT-специалист. Има негови клипчета в социалните мрежи за екстремно оцеляване в дивата природа“, поясни директорът на полицията. При задържането му, той е имал раница с няколко комплекта дрехи, телефони, зарядни устройства, пари в брой, който са били достатъчно, за да може дълго време да се укрива и да пребивава в гората. Той е задържан към 21:10 часа на 23 септември в силно пресечена местност близо до хижа край Чепеларе.

Ст. комисар Цанков припомни, че на 21 септември вечерта, на екопътека "Невястата“ край Смолян, 40-годишен мъж и жена на 39 години са били пресрещнати от мъж на 42 години от Сливен, който е бил бивш партньор на жената, с който не са имали връзка повече от 1,5 години. "42-годишният мъж с инициали Н. Н. напръскал мъжа и жената с лютив спрей, след което нанесъл прободно-прорезни рани на мъжа. На жената са били сложени белезници, но тя е успяла да избяга и не е пострадала. На 22 септември сутринта около 8:30 часа безжизненото тяло на мъжа е открито от турист, който е подал сигнал на телефон 112. След оглед на трупа е установено, че смъртта е настъпила от остра кръвозагуба“, разказа ст. комисар Цанков.

42-годишният мъж е сложил белезници на жената, а след извършване на убийството той я е заплашил, че може да посегне и на нейния живот. За малко я е изпуснал от поглед, като се предполага, че е отишъл до автомобила си, за да вземе още оборудване и жената е успяла да избяга и да се скрие в процеп на скала. Едва, когато видяла полицаите на сутринта, тя е излязла и е отишла при тях, като е била още с белезници на ръцете.

От получаването на сигнала до задържането на извършителя са извършени множество оперативно-издирвателни мероприятия. Проверени са адреси, връзки, включени са следови кучета, използвани са прибори на нощно виждане. На помощ са се притекли и служители на Гранична полиция.

Оръжието на убийството все още не е намерено.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Има назначен и служебен защитник. "Очакваме да разберем дали той ще дава обяснения, за да разберем неговата позиция и да изясним всички ненапълно изяснени обстоятелства и мотивите му. Възнамеряваме да поискаме мярка за неотклонение "задържане под стража“ за 72 часа. Той е с чисто съдебно минало, но има едно неприключено досъдебно производство спрямо него за грабеж“, поясни прокурор Симов.

Той уточни, че заради бързите и своевременни действия на полиция и прокуратура по случая и разкриването и задържането на извършителя на тежкото криминално престъпление за 48 часа, имат признанието и поздравленията на главния прокурор.

В брифинга участваха и представителите на Главна дирекция "Национална полиция“ инспектор Христо Кънев и инспектор Димитър Донев, които са оказали методическа помощ.