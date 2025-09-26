Прокуратурата поиска мярка за неотклонение "задържане под стража“ за убиеца от Смолян

Днес, 26 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Смолян внесе искане в Окръжен съд-Смолян за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Н. Н., на 42 г.



Той е привлечен като обвиняем за това, че на 21.09.2025 г. около 20,30 ч. на разстояние от 380 метра от паркинга на параклис в местността Екопътека Невястата, в землището на гр. Смолян, чрез нанасяне на удари с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците, умишлено е умъртвил П. Х., на 40 г. - престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс, съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.



Обвиняемият Н. Н. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването. Внесеното от прокуратурата искане в Окръжен съд-Смолян ще бъде разгледано в съдебно заседание днес.