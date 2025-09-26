Задържаха под стража рецидивист, продавал фентанил, метадон и марихуана

Излязъл от затвора преди година, заловили го след сделка с клиент

Пласьор на дрога бе задържан под стража от Варненския окръжен съд, след като прокуратурата го обвини за притежание и разпространение на фентанил, метадон и марихуана. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като 43-годишният мъж вече е осъждан многократно за различни престъпления. Последното си ефективно наказание за продажба на дрога той изтърпял в началото на септември миналата година.

Дилърът бил заловен на 24 септември при полицейска операция, малко след като продал на клиент доза фентанил. При обиск в дома му служителите на реда открили още от смъртоносния наркотик, приготвена на дози марихуана, шишенца с метадон, електронна везна и пари.

Определението за налагане на най-тежката мярка за неотклонение може да се обжалва пред Варненския апелативен съд.