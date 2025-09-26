Доживотен затвор за мексиканец за поръчково убийство

Виктор Омар Гонсалес пристига в България, за да екзекутира хасковски ММА боец

Използвал пистолет и нож

Апелативният съд в Пловдив потвърди присъдата доживотен затвор за Виктор Омар Гонсалес. 44-годишният мексиканец с испански паспорт е признат за виновен за убийството на 33-годишния хасковски ММА боец Тургай Сали. Чужденецът получи това тежко наказание и на първа инстанция - Хасковския окръжен съд.

Тургай бе нападнат от засада в нощта на 13 февруари 2022 г., докато се прибирал в дома му на улица “Крали Марко” в Хасково. Според обвинението Виктор стрелял 3 пъти и го надупчил в кръста и таза. Въпреки куршумите Тургай побягнал и тогава екзекуторът го настигнал и наръгал с нож. Силният физически хасковлия обаче оживял и бил откаран в болница Пловдив. Преди да издъхне, той казал на полицаите, че убийството му е поръчано от душмани, които в момента лежат в гръцки затвор. Така криминалистите получили следа, която ги отвела до мексиканеца.

Оказало се, че Виктор е излязъл от същия гръцки затвор в предишната 2021 г. Мексиканецът, който се представял за цирков артист от трупа в Испания, влязъл в България 4 дни по-рано от Северна Македония. Пристигнал в Кърджали, наел автомобил и дошъл в Хасково да екзекутира Тургай.

И на двете инстанции досега Виктор отхвърляше тази версия, като твърдеше, че процесът е манипулиран. Последната му възможност е да обжалва пред Върховния касационен съд.