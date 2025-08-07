Барчовски след загубата от Австрия: Първи мач, нищо не е станало

Това е първи мач, не е станало нищо фатално, но следващият е много важен - бе реакцията на селекционера Росен Барчовски след загубата на мъжкия национален отбор по баскетбол в Австрия на старта на предварителните световни квалификации. - Нашата работа е да се съберем и да се борим. Имаме нужда и от публиката, защото тази млади момчета имат нужда от подкрепа. Не става дума за обстановката тук, а просто - гостуване, неопитен отбор. Това ни е стара слабост - първи мач навън да започваме по този начин. Разликата стана много голяма. Когато оставиш някой отбор да се разиграе и да вдигне разликата, вече е трудно да намалиш. Бъдете сигурни, че няма да бъдат спестени никакви критики.

Тимът ни отстъпи със 76:88 (14:24, 14:24, 25:28, 23:12) като гост в Швехат в първия си мач от група "F" в предварителните квалификации за мондиала в Катар през 2027 година. За австрийците успехът бе първи от двата им изиграни двубоя, като в първата среща отстъпиха при гостуването си на Нидерландия с 64:65.

Борислав Младенов завърши с 25 точки, 7 борби и 4 асистенции, а Димитър Димитров добави 15 точки и 6 борби. Брандън Йънг се отчете с 11 точки, 2 борби и 5 асистенции. За Австрия най-резултатен беше Силвен Ландсбърг с 26 точки, 6 борби и 3 асистенции. Богич Вуйошевич реализира 22 точки и 2 борби, докато Якоб Пьолтъл оформи "дабъл-дабъл" от 17 точки и 11 борби.

Сега за България предстои домакинство срещу Нидерландия в събота (9 август) от 18:00 часа в Самоков, а следващата събота (16 август) националите ще приемат и тима на Австрия в Ботевград. Последният двубой на българите в групата ще бъде гостуване на нидерландците на 20 август. За същинския етап на пресявките ще се класират първите два тима от четирите групи.