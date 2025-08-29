Норис най-бърз в петъчните тренировки в Нидерландия

Ландо Норис запази инерцията отпреди лятната пауза във Формула 1, след като оглави класирането и във втората свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия.

Пилотът на Макларън беше най-бърз и в първата сесия, а по-късно следобед постигна най-доброто си време за деня от 1:09.890 минути на пистата Зандвоорт.

Норис намали разликата със съотборника си, водещ в генералното класиране в шампионата - Оскар Пиастри, до 9 точки, печелейки три от последните четири състезания. Той ликува и в миналогодишната надпревара в Нидерландия.

Пиастри остана трети, на 0.089 секунди от съотборника си, а преди него на второ място се класира Фернандо Алонсо от Астън Мартин, с изоставане от 0.087 секунди.

По време на втората тренировка на два пъти беше показан червен флаг, но не валя дъжд, както първоначално се очакваше. Ланс Строл се удари тежко в бариерите на един от завоите, което доведе до спиране на сесията, докато силно повреденият му Астън Мартин не беше изваден от пистата. Строл се отърва невредим.

Действащият шампион Макс Верстапен от Ред Бул се нареди пети във втората тренировка, давайки с 0.588 секунди по-слабо време от първия.

Дуетът от Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер се класираха съответно на шесто и осмо, малко под секунда зад темпото на Норис.

Последната тренировка и квалификацията предстоят в събота, а 15-ото от 24-те състезания за сезона във Формула 1 ще се проведе неделя.