Баскетболният Левски ще играе само с българи

Със състав само от българи ще участва баскетболният Левски в предстоящия сезон от родния елит, обяви президентът на клуба Константин Папазов. Сините ще са с най-малкия бюджет в НБЛ, а мисията на клуба е да оцелее.

„Между Левски и първия е осем пъти разликата в бюджета и най-малко два пъти и половина от предпоследния – добави Папазов. - Левски със сигурност ще е най-приятният отбор за гледане, тъй като ще бъде съставен само от българи и натурализиран можем да си позволим, защото ще покажем български паспорт. Очаква ни един пореден сезон, в който ще сме в процес на оцеляване и ще дадем възможност на едни млади момчета още в ученическа възраст да имат сериозно присъствие в отбора. Ще ни бъде много трудно срещу всички съперници, които ще срещнем. Радвам се, че програмата беше благосклонна към нас и ни дава възможност да започнем със силни съперници, които е логично да са фаворити - гости на Спартак Плевен, домакини на Рилски спортист“.

Изтегленият жребий за редовния сезон „отложи“ големите дербита, като най-интригуващ в първия кръг изглежда сблъсъкът между Академик (Пд) и Балкан. Останалите срещи са Ботев (Вр) – Берое, Локомотив (Пд) – Черно море Тича, Рилски спортист – Миньор 2015 и Спартак (Пл) – Левски. От 11 участника в елита Шумен ще е първият почиващ.

А Папазов призова за повече доверие в националния отбор след неприятната загуба от Австрия в първия мач от предварителните световни квалификации.

„Със сигурност нашият отбор има характер, има качества, не се съмнявам, че ще победим Австрия с повече от 12 точки – добави Тити, който е и бивш национален селекционер. - Вярвам, че утре трябва да победим първо Нидерландия и после да се опитаме да направим и разлика“.