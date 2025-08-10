Бащата на Сияна ще дари обезщетението от 1,2 млн. лв. на деца в нужда

Николай Попов апелира застрахователната компания да изплати дължимата сума

Бащата на Сияна Николай Попов ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството ще получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му. Това обяви той във фейсбук.

„Аз и семейството ми ще трябва да получим около 1,2 млн. лева обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни”, написа Попов.

Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла – Благоевград. Инцидентът стана между камион и лек автомобил.

Бащата посочи, че дъщеря му загива, докато помагала на друг човек. „Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага”, допълни Николай.

Той отправи апел към застрахователната компания да изплати дължимата сума, тъй като към момента тя все още не е предоставена. „Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи”, посочва той.