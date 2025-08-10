Безплатен Wi-Fi, докато чакаме влака на гарата

Чешки мотриси сменят старите руски в метрото

Пътниците на БДЖ ще имат безплатен Wi-Fi в жп гарите на София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна, съобщиха от Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).

Целта е до края на 2026 г. всички железопътни гари в България да предлагат безжичен интернет на своите посетители. Проектът е част от програмата на НКЖИ за модернизация на гаровата инфраструктура, вдъхновена от практиките в редица европейски държави, където в зоните за пътници на основните гари е осигурен безплатен и сигурен интернет.

През последната година най-голямата гара у нас - Централна гара София, е обслужила близо 3,5 милиона пътници, а втората по натовареност - тази в Пловдив, около 2 милиона.

Общо седемте включени в проекта гари годишно обслужват около 9,5 милиона пътници, които вече могат да сърфират безплатно в интернет, докато чакат влака си.

Междувременно от Метрополитен съобщиха, че нови чешки влакове заменят старите руски в столичното метро. Те ще обслужват линии 1, 2 и 4.

С внедряването им се очаква да се намали интервалът между влаковете по втората метролиния, особено след пускането в експлоатация на новата метростанция “Панчо Владигеров”, която се намира между станциите “Сливница” и “Обеля”.