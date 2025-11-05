Безработни в София взимат повече от минималната заплата

Мъжете в столицата получават средно 1260 лв.

148 хил. са записани в бюрата по труда

Обезщетенията за безработица в София най-често са над минималната заплата, показват данни на НОИ. В столицата помощта за безработен е най-високата в страната и е средно 1145 лв. В същото време минималната заплата е 1077 лв. и то преди плащането на данъци и осигуровки.

Най-ниското обезщетение за безработица получават хората без препитание в Кърджали - средно 669 лв. Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е 827 лв.

Най-големи по размер обезщетения за безработица получават мъжете в столицата. То е средно 1260 лв. Обезщетението за жените без работа в София по последни данни е средно 1048 лв. Следват безработните мъже във Варна - с малко над 1007 лв. средно обезщетение.

В нито една друга област в страната сумата не надвишава 1000 лв. Най-ниски обезщетения за безработица, освен в Кърджали, получават във Видин и Хасково - средно 676 лв.

Регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна са над 58 хил. човека. Те са 40% от всички записани в бюрата по труда 148 хил. човека без препитание.