Gunvor: Европа рискува работни места и доставките на гориво, ако блокира сделката с "Лукойл"

Европа може да се сблъска със загуба на работни места и прекъсвания на доставките на гориво, ако сделката на "Гънвор" (Gunvor) на стойност 22 милиарда долара за придобиване на чуждестранните активи на "Лукойл" бъде блокирана, предупреди Торбьорн Торнквист, ръководител на швейцарския търговец на стоки, пред "Файненшъл таймс".

Придобиването на българските и румънските рафинерии на "Лукойл", мрежи от бензиностанции в Европа и САЩ, както и нефтени и газови находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка ще издигне Gunvor до нивото на най-големите търговски къщи в света - Vitol и Trafigura, отбелязва изданието.

Въпреки това, докато регулаторите в САЩ, Великобритания и Швейцария преглеждат законността на сделката, Торнквист заяви, че одобренията трябва да бъдат издадени спешно, за да се избегнат прекъсвания на доставките на гориво, когато новите санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" влязат в сила на 21 ноември.

„Основното е да се осигури удължаване на общия оперативен лиценз“, каза той. „Мащабът на сделката изисква сериозен регулаторен преглед. Тя не може да бъде завършена за две седмици. Международните операции на "Лукойл" са на практика парализирани: никой не може да работи с тях. Хиляди работни места са изложени на риск, а капацитетът за рафиниране може да бъде нарушен.“

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас доставя повече от две трети от доставките на гориво за България, докато рафинерията "Петротел" в Румъния представлява около една трета от капацитета за рафиниране на петрол в страната, отбелязва FT.

Торбьорн Торнквист

Според изданието, скоростта и мащабът на сделката са смаяли индустрията, повдигайки въпроси относно нейната прозрачност.

Някои конкуренти поставят под въпрос как Gunvor, чиято пазарна стойност през първата половина на годината беше само 6,6 милиарда долара, ще може да финансира подобна покупка.

Един от вариантите е постепенното плащане за сделката, използвайки печалбите от придобитите активи. Източник, близък до Gunvor, каза, че тя може да бъде структурирана като сделка за приходи, без авансови плащания или заемно финансиране. Средствата, предназначени за Лукойл, ще бъдат поставени в ескроу сметка, докато санкциите не бъдат отменени. Някои анализатори предполагат, че Gunvor може да действа като временен притежател на активите, които "Лукойл" възнамерява да върне след края на войната.

„Вероятно ще съществува клауза за обратно изкупуване, дори и да не е официално заявена“, отбеляза старши консултант на руски енергийни компании.

Мениджър на висока позиция в руска петролна компания е потвърдил пред FT: „Уверен съм, че сделката е структурирана точно по този начин. "Лукойл" ще продължи да управлява активите на оперативно ниво.“

Търговец от конкурентна фирма смята: „Gunvor е единствената компания, на която може да се повери подобна роля.“

Тьорнквист отказа да коментира източниците на финансиране, но подчерта, че Gunvor не би поемала никакви рискове, без да прецени всичко старателно.

„Финансовият аспект, разбира се, е важен. Как обясняваме това на банките? Те задават същия въпрос“, каза той. „Но това е демонстрация на възможностите на нашата компания. „Лукойл“ не би сътрудничил с нас, ако не вярваха, че можем да се справим.“

Той също така категорично отхвърли предложенията, че активите могат да се върнат към „Лукойл“: „Правителствата на САЩ и Обединеното кралство, които наложиха санкции, трябва да са уверени, че това е пълна раздяла (с "Лукойл" - бел.ред.). Сделката е възможна само с тяхното одобрение. Документите ясно посочват: сделката не може да бъде отменена дори след отмяната на санкциите.“

Въпреки това, Торнквист призна, че някои активи биха могли да сменят собственика си в бъдеще, ако Gunvor сметне за подходящо. „Ако санкциите бъдат отменени, това вероятно би било знак, че отношенията са се нормализирали. Но в момента не правим бизнес с руски компании“, добави той.

Според източници, преговорите за закупуване на отделни активи са били в ход още преди налагането на нови санкции, но постепенно са ескалирали в по-голяма сделка. Vitol и Trafigura, които може би са проявили интерес към такива активи, не са участвали.

Въпреки това, сделката отново разпали дискусиите за връзките на Gunvor с Кремъл. Компанията е основана в края на 90-те години на миналия век от Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, близък съюзник на президента Владимир Путин.

Gunvor бързо се превърна в един от най-големите търговци на петрол в света, контролирайки повече от една четвърт от руския морски износ на петрол, и дълго време се смяташе за близка до Кремъл.

След анексирането на Крим през 2014 г. САЩ твърдяха, че Владимир Путин има лични финансови интереси в Gunvor - обвинение, което компанията нарече „скандално“. След това Тимченко беше санкциониран и той продаде дела си на Торнквист.

Оттогава Gunvor последователно се дистанцира от Русия, продавайки почти всичките си активи в страната, включително 30% дял във въгледобивната компания Kolmar. Единственото изключение е 26% неконтролиращ дял в нефтения терминал "Уст-Луга" на границата с Естония. Компанията обясни, че обмисля да се откаже и от този актив, но „това в момента е неосъществимо от практическа и правна гледна точка“.

По време на сделката с Kolmar компанията се ръководеше от Сергей Цивилев, сегашен министър на енергетиката на Русия и съпруг на братовчедка на Владимир Путин. По-късно той увеличи дела си до 70% и го прехвърли на съпругата си, въпреки че не е известно дали тя в момента го притежава.

Gunvor подчертава, че Тимченко няма връзка със сделката с "Лукойл": „Абсолютно не! Генади Тимченко не е свързан по никакъв начин с Gunvor от 2014 г., когато най-накрая продаде дела си“, заяви представител на компанията.

В същото време Gunvor активно засилва позициите си в САЩ: американското подразделение на компанията наема приблизително 200 души, представлява 30% от продажбите и се финансира от приблизително 3 милиарда долара заеми от международни банки, водени от Citibank. Миналата година компанията продаде облигации на стойност 400 милиона долара на американски инвеститори.

Според един енергиен банкер, Gunvor може да получи одобрение от Белия дом, ако обещае да „изолира бизнеса и да използва изключително американски банки и адвокатски кантори“.

Активите на Lukoil International, оценени на над 22 милиарда долара през 2023 г., включват 75% дял в нефтеното находище West Qurna-2 в Ирак, което произвежда 480 000 барела петрол на ден, и 10% дял в газовия проект Ghasha в Абу Даби. Не е ясно дали партньорите на "Лукойл" в тези проекти ще се съгласят да прехвърлят своите дялове на Gunvor или ще упражнят правото си на предимство, за да ги придобият сами.

Ако сделката бъде финализирана, анализаторите на Welligence смятат, че Gunvor ще се превърне във „водещ играч в сектора на добив и добив с активи в близо 20 държави“. През 2022 г. чуждестранните подразделения на Lukoil произвеждаха еквивалента на приблизително 300 000 барела газ и 80 000 барела петрол на ден. Welligence изчислява, че тези обеми биха могли да се увеличат до 1 милион барела на ден до 2040 г., което представлява около една четвърт от сегашното производство на Shell.

Въпреки че сделката отново разпали спекулациите за евентуални връзки на Gunvor с Кремъл, Торнквист призова критиците да заемат различна гледна точка:

„Разбира се, че съм загрижен за репутацията си, но разчитам само на фактите. Прехвърляме активи по целия свят от руски собственик на западен. Помислете за това!“