КЗП глоби хотел в Сапарева баня

Частен хотел в Сапарева баня е глобен с 2 000 лева за нелоялна практика от Комисията за защита на потребителите. Санкцията е потвърдена окончателно от Административния съд в Кюстендил, съобщи БНР.

В курортния град работят над 120 къщи за гости, няколко хотела и почивни бази.

Случаят е от декември 2024 г. Клиенти на хотела подали информация, че дружеството е рекламирало на своя сайт промоционална оферта "Плащате две, получавате три нощувки“, без да посочи стандартната цена за нощувка. Така потребителите са оставали с впечатлението, че общата стойност на резервацията е 443 лв. (2 х 221,50 лв.), вместо реално обявените 664,50 лв. Чрез премълчаване на съществена информация за цената дружеството е използвало заблуждаваща търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите, пише в решението.

Максималната санкция в такива случаи е до 4 000 лева. Взето е предвид обаче, че това е първо нарушение на дружеството.

От Общината осъществяват постоянен контрол и за укриване на нощувки от страна на хотелиерите, казва кметът на курорта Калин Гелев.