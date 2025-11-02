Рязко повишиха цените на краставиците

Олиото и ябълките поевтиняха

Най-голямо е поскъпването на тиквичките

Краставиците поскъпнаха с повече от 14 на сто за седмица и на едро ги продават средно по 3,16 лв. за кг, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е поскъпването на тиквичките. Само за седмица цените им нараснаха с над 17 на сто и достигнаха 1,78 лв. за кг на едро.

Доматите и червените чушки също поскъпнаха. Цените на доматите нараснаха с 3,19% за седмица и по борси и тържища ги продават средно по 2,91 лв. за кг. Червените чушки поскъпнаха с 1,27% средно до 2,23 лв. за кг на едро.

Някои от основните плодове и зеленчуци поевтиняха през изминалата година. Най-много свалиха цените на зрелия кромид лук - с близо 8 на сто до малко под 1 лев за кг на едро. На второ място по понижение на цените са ябълките. Те поевтиняха с 6,35 на сто, като на едро ги продават средно по 2,30 лв. за кг. На трето място са картофите, които поевтиняха с над 6% до средна цена на едро малко под 1 лв. за кг. Средната цена на зелето на едро също е малко под 1 лв. за кг, като за седмица зелето е поевтиняло с близо 6 на сто.

Зелените чушки поевтиняха с 2,78% за седмица и на едро ги продават средно по 1,89 лв. за кг. Цените на морковите са свалени с над 4 на сто и на борси и тържища ги продават средно по 1,15 лв. за кг. През изминалата седмица поевтиняха и гроздето, дините и лимоните.

Но пилешкото месо и яйцата са поскъпнали. Цените на целите замразени пилета са вдигнати с 2,82% за седмица средно до 7,14 лв. за кг на едро. Пилешките бутчета са поскъпнали с 1,82 на сто и на едро ги продават средно по 5,71 лв. за кг. Средната цена на пилешките гърди на едро е вдигната до 12,65 лв. за кг. Но цените на олиото на едро са свалени с близо 5 на сто за седмица до 3,20 лв. за бутилка от един литър. Бобът и оризът също поевтиняват.