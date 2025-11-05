Облекчават даването на инвалидни пенсии

Улесняват електронния обмен на експертни решения между НЕЛК и НОИ

Издадените експертни решения на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) вече се изпращат напълно автоматизирано към териториалните поделения на Националния осигурителен институт чрез Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходима човешка намеса.

Това значително намалява времето за приключване на цялостния процес по издаване на експертно решение на пациентите и елиминира грешки при ръчно въвеждане на данни, съобщиха от Информационно обслужване, което е реализирало електронната обмяна на данни. С промените по-бързо ще бъдат отпускани инвалидните пенсии.

“Направихме поредната крачка към пълно електронизиране на процеса по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност”, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване. Промяната дава възможност за по-бързо административно обслужване в полза на гражданите, като целта е пациентите да могат максимално бързо да получат обезщетенията си.