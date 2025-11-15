Битката за лифтовете на Витоша подновена

Насрочено е обсъждане на обсъждания през 2015 г. план на Витоша

Кметът на София Васил Терзиев с оптимистичен пост, Тома Белев зове „еколозите” за протести

Проектът на „Витоша ски“ за модернизиране на ски съоръженията е още от 2009 г.

Старият лифт „Заекът”, собственост на Министерството на спорта от 30 години е в това състояние.

Битката за лифтовете на Витоша е подновена, а повод е предстоящото обсъждане на плана за управление на природен парк “Витоша”, насрочено за началото на декември.

Столичният кмет Васил Терзиев пусна оптимистичен пост във фейсбук, в който приветства Министерството на земеделието, че е насрочило обсъждане на плана. Той подчертава, че предишният е изтекъл преди 11 години.

Във фейсбук реагира и „екологът” Тома Белев, който е сред основните виновници за сагата с лифтовете на Витоша. “Гответе се за протести - някакви некомпетентни и неясно с какво мотивирани лица са писали плана за управление на парка Витоша и едва ли са го правили с цел да защитят парка”, зове в социалната мрежа Белев.

Експерти припомниха, че предстоящото обсъждане на плана за управление на природен парк “Витоша”, всъщност е обсъждане на обсъждането, тъй като самият план е изработен още през 2015 г. И тогава е имало обществено обсъждане, след което е бил депозиран в Министерството на околната среда и водите. Оттам е изпратен за отразяване на бележките, направени по време на общественото обсъждане от 2015 г. На него са присъствали над 300 човека, представители на държавни институции, на общинските власти, неправителствени организации, представители на Съюза на архитектите и граждани.

Причината според експерти от министерствата, които имат отношение за бавенето е, че голяма част от служителите на парка са ангажирани със “зелените” НПО, които са против всякаква реконструкция на Витоша. И по тези причини в продължение на близо 10 г. нищо не се е случило. Едва в края на миналата година под обществен натиск от управата на парка са започнали да работят по плана на фирма “Пролес”, който е изработен по обществена поръчка с европейски пари. Над 50 експерти - повечето от които професори и доценти са работили по плана.

През 2022 г., когато Тома Белев е назначен за зам.-министър на екологията, той дава разпореждане на дирекцията на парк “Витоша” да направят корекции по плана на “Пролес”. “Това е абсолютно недопустимо и е опасен прецедент”, коментираха експерти, които от дълги години работят в областта на екологията. Обяснено бе, че заданието за изработване на плана е било обжалвано три пъти, било е прецизирано. След това е имало конкурс, спечелен от “Пролес”, и накрая чиновници от паркова дирекция, които формално се водят възложители, са нанасяли корекции. Някои от корекциите експертите определиха като скандални и прогнозираха, че биха могли да провалят реконструкцията за нови лифтове и писти. Въпросните компрометиращи корекции са правени от 2022 г. до сега.

С приемането на плана за управление на парк Витоша, нищо не би могло да се случи, ако не се направят промени в Закона за горите.

След това могат да се започнат процедурите по екологичните оценки - за всяко съоръжение е необходима такава оценка. Оценките също са обжалваеми. “Зелените” НПО-та имат навика да обжалват всяка екологична оценка, а това означава ново забавяне и недопускане на каквато и да е модернизация на Витоша, която ще продължава да е ръждясала планина.

Има решение за бързо пускане на съоръженията

Витоша - обект от национално значение

Решението на проблемите със “Зелените” и намерението им да бавят изграждането на лифтове чрез обжалване е обявяване на Витоша за обект от национално значение. Парламентът прие, че за обектите от национално значение обжалването на екологичните оценки минава на една инстанция, а срокът за произнасяне е до шест месеца.

В момента Витоша си е Витоша, а проектът за лифтове и писти е частен проект.

Проект за модернизация на всички лифтове има от 2009 г. Още през 2010 г. собственикът на лифтовете представи проект, който предвижда подмяна на всички лифтове с нови и изключително модерни съоръжения. До планината ще се стига с две нови кабини - Симеоновска и Драгалевска. Проектът включва няколко зони за начинаещи, където деца да могат да се учат, фън парк във високата част, както и дълги и хубави писти от Лалето 1 и 2 и Романския лифт.



Кметът на София Васил Терзиев, във фейсбук:

Денят, в който отново ще има лифт, е все по-близо

Преди 11 години изтече последният План за управление на Природен парк “Витоша”. 11 години държавата не намери мотивация да го актуализира - и затова днес мога само да се радвам, че вече има реален напредък по този ключов въпрос.

Денят, в който на Витоша отново ще има лифт, е все по-близо. През април бе даден старт на “Визия за Витоша”, чиято цел е да разплете сложния възел от колективна безотговорност, в който планината бе окована от десетилетия. Начертана и Пътна карта, по която се работи усърдно. Третата стъпка от този план е актуализацията на плана за Витоша.

Терзиев подчертава, че през месец август Столична община е постигнала и напредък в разговорите с инвеститорите, които са част от този сложен пъзел. Той припомня, че през септември е изпратено запитване до МЗХ за тяхната позиция по напредъка с инвеститора. По думите му след това дебатът за Витоша беше открит и от парламентарната трибуна.

Днес министрите на туризма и земеделието в синхрон цитират два пъти Столична община в позициите си, с които обявяват, че те били двигатели на напредъка по Плана за Витоша досега. Аз избирам да се фокусирам върху факта, че между тях вече има синхрон и че по темата вече има движение напред, отбеляза Васил Терзиев.



Необходими са промени в Закона за горите

През 2030 години може да има план за управление

Станцията на Драгалевския лифт бе спряна през 2017 г.

Възможно е всички стари лифтове на Витоша да бъдат подменени с нови. След общественото обсъждане на плана предстои да бъде приет от МОСВ, утвърден от Министерски съвет. Със сигурност “зелените” ще обжалват. Обжалването е двуинстанционно. Това означава минимум три-четири години.

Така че, при най-добро стечение на обстоятелствата най-рано през 2030 г. може да имаме план за управление, прогнозираха експерти, които следят от години сагата с лифтовете на Витоша.

За да има лифтове на Витоша е необходимо да се промени и Законът за горите, тъй като сега действащия забранява промяна на статута на земята. Нещо, което не е необходимо да се прави за други линейни обекти като далекопроводите, които са над 60 000 км, а лифтовете в цяла България са само 200 км.

Промяната на статута на земята за лифтове и писти на Витоша на практика е невъзможно, защото целият парк е публична държавна собственост. Освен това таксите за тази промяна, само за съществуващите писти, е над 40 млн. лв. И то без да се променя собствеността, което е забранено по закон. Тоест инвеститорът дава едни пари и насреща не получава абсолютно нищо. Това е поредният капан сътворен от зелените с помощта на администрацията.