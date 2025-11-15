КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

„Днес очакваме да има доста наплив от хора за смяна на гуми. Тази услуга също обаче поскъпна в сравнение с миналите години. Истината е, че всеки сам може да си смени гумите, но е важно после да изравни тяхното налягане. Можем да разберем кога гумата ни е захабена по дълбочината на протектора, а това се мери лесно само с линийка и монета”, обясни пред NOVA управителят на сервиз Тодор Тодоров.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес от КАТ ще са още по-налюдателни по отношение изправността на автомобилите.