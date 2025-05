Боб Дилън - Художник с хармоника

Незаменимият американски бард Боб Дилън временно сменя хармониката с четката за рисуване и точно на 9 май ще открие безплатна самостоятелна изложба в Лондон. Дилън е нарекъл експозицията си Point Blank и е включил в нея 97 оригинални произведения. На 83 години този носител на Нобелова награда за литература и на легендарна бунтарска слава още от периода на 60-те, продължава да изследва нови творчески хоризонти..

Дилън каза, че тези картини са създадени с “емоционален заряд” и ще бъдат изложени в лондонската галерия Halcyon. Творбите улавят хора, свирещи на инструменти, двойки, спортисти, както и интериори и пейзажи. Изложбата е вдъхновена от оригинални скици, нарисувани между 2021 и 2022 година.

Те са били по-късно оцветени, за да се превърнат в “живи и дишащи, с емоционален заряд, а цветовете са използвани като средство за създаване на настроение, като разказвачески инструмент”, казва Дилън.

“Идеята не беше просто да се наблюдава човешкото състояние, а да се потопя в него”, добавя той.

Сред рисунките има огледало, в което се отразяват устни, саксофонист, гледащ замислено своя инструмент, и каубой с револвер, висящ на колана му пред изгряващо слънце. Някои от рисунките са преработени в сини, червени и неутрални монохромни варианти, които може да напомнят за ранния “син период” на Пабло Пикасо.

Кейт Браун, креативен директор на галерия Halcyon, казва: “Тези творби се усещат като спомени, неуловими прозорци към живота и въображението на един от най-великите разказвачи на истории, живели някога. Хората, които посетят изложбата, ще открият, че творбите провокират въображението”.

Музикантът казва, че рисуването за него е е начин да “се отпусне и да пренасочи неспокойния си ум” по време на напрегнатите графици с турнета.

Пол Грийн, президент и основател на Halcyon, казва: “Изминаха почти 18 години, откакто започнахме да работим с Боб Дилън. Беше невероятно изживяване да наблюдаваме как тази културна икона се превръща в толкова признат и важен визуален артист. Тази нова колекция картини усещаме като по-интимна връзка с артиста от всяко негово предишно произведение и е голяма привилегия да я споделим с публиката за пръв път.”

А “Човекът с хармониката” Боб Дилън от дълги години е и “човекът с парите”. По примера на други музикални легенди и този богат бунтар продаде почти целия си творчески каталог на корпорацията “Сони” и прибра поне 200 милиона долара, според изчисления на списанието Billboard. Сделката включва всички записи от 60-те до албума на Дилън от 2020-а Rough And Rowdy Ways.

Боб Дилън е жива легенда на фолк, блус, рок, госпел и кънтри музиката, на контракултурните течения от 60-те години на миналия век и е особено възхваляван за таланта да пише поетични и многопластови текстове към мелодиите си.

През своята богата кариера Дилън смесва стилове, преоткрива кънтри естетиката и звучене, и става млада суперзвезда през 60-те с мегахитовете Blowin’ in the Wind” (1963) и The Times They Are a-Changin’(1964) и Like a Rolling Stone (1965).

През 1966-а катастрофира тежко с любимия си мотоциклет и се изпарява за известно време от публичното пространство. Той продължава да записва, да твори и да експериментира и се завръща с още по-мистичен ореол около артистичното си аз.

През 1988 г. Дилън започва своето Never Ending Tour - Световно турне безкрай. Оттогава е направил над 2000 концерта. Един от тях беше в НДК преди 15 години.

Преди време Дилън попадна в плаващите пясъци на сексуалната параноя и паника, която всъщност е токсичен продукт на сексуалната революция от 60-те - златната творческа епоха за “човека с хармониката”. Той бе обвинен в сексуално насилие от жена, която твърди, че е била негова жертва... преди 56 години. Както се казва - MeToo забавя, но не забравя.

Заглавията бяха превзети от новината, че дама на 68 години е завела дело срещу легендарния музикант с истинско име Робърт Алън Цимерман за случай от 1965-а година. Тогава контракултурата е във възход, а Дилън е млад идол на артистичния бунт. Сексуалната свобода е една от паролите на хипи поколението, а младите жени буквално нямат търпение да започнат да скачат в леглата на звездите. Ала както самият Боб Дилън пееше още тогава: “как само времената се менят”.

Адвокатите на легендарния музикант определиха обвиненията като “фалшиви” и “злонамерени”, в крайна сметка ветеранът не беше “отменен” от своеобразната културна революция и днес той продължава да бъде на почит.

Първият музикант с Нобел за литература

Преди години Боб Дилън изненадващо се оказа първият музикант с Нобелова награда за литература. Според комисията той бил “създал нов поетически израз в рамките на голямата американска песенна традиция”. Реакциите бяха противоречиви, а много хора в средите коментираха, че самата идея за Нобелова награда за литература е олекнала драматично след това връчване.

Имахме луда първа среща

Помня своята среща с Дилън. Направихме едно от онези ръкостискания без ръкостискане. Бях с някакви хора и той се ръкува с всички тях, а след това някой каза: “Ей, това е Кейт” и аз подадох ръка, а той не протегна своята. Отдръпнах смутено, а той протегна своята. Беше една от онези.... Най-накрая се здрависахме. И тогава просто полудях.

Кейт Мос, модел

Той описва времената ни

Думите не са достатъчни, за да обхванат мащабите на влиянието на Боб Дилън в музиката. Когато бях много, много млад, реших, че ще опиша моите времена, защото това правят другите хора, на които се възхищавах. Това направи Боб Дилън, това направи Франк Синатра, направи го Ханк Уилямс, по много различен начини.

Брус Спрингстийн, певец

Един от най-великите артисти

За мен е повече от ясно, че той е един от най-великите артисти на нашето време. Няколко поколения музиканти се повлияха от него. След като чух “Modern Times” от Боб Дилън, това наистина промени начина, по който исках да правя музика изобщо. Той е и невероятен текстописец, а аз винаги съм се стремял също да имам дълбочина в моите песни.

Сър Елтън Джон, певец, музикант и композитор