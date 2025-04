Брюксел превежда милиарди евро на Украйна

Европейската комисия изплати третия транш от 3,5 милиарда евро от дългосрочната финансова помощ от 50 милиарда евро за Украйна, за да осигури макрофинансова стабилност, съобщи изпълнителният орган на Брюксел в съобщение, публикувано в платформата X в сряда.

As Ukraine is facing the aggressor, its military and financial needs must be met.



We are disbursing a third payment of nearly €3.5 billion as part of the Ukraine Facility.



Europe remains united and resolute in its support for Ukraine for as long as it takes.#StandWithUkraine