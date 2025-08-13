Бургаската община продължава ремонта в центъра на "Сарафово"

Около училището всичко е обновено

Дейностите започват през септември

Ремонтът на главната улица в центъра на най – красивия бургаски квартал – „Сарафово“ ще продължи през месец септември. Това обявиха от Община Бургас.

От кметството уточниха, че тротоарът около основно училище „Христо Ботев“ е напълно подновен преди началото на новата учебна година. След среща на общинарите с жители на квартала, беше решено ремонтът на главната улица „Ангел Димитров“ да започне именно от района на училището.

Екипите на Община Бургас започнаха работа веднага след последния изпит на седмокласниците. Подменени са над 150 метра плочки, като ремонтът обхвана всички тротоари около учебното заведение, а не само този по ул. „Ангел Димитров“.

Обособени са и четири нови паркоместа пред кметството. Пак по искане на жителите на квартала, ремонтът в останалата част на улицата ще продължи през септември, след края на активния туристически сезон. Тогава ще бъдат обновени тротоарите и пред търговските обекти, които са разположени на ул. „Ангел Димитров“.

Веднага след това улицата ще бъде преасфалтирана изцяло. В края на месец октомври ще започне и засаждането на новите дръвчета.

Тъй като от северната страна преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени храсти и декоративни дръвчета, които имат по - малка коренова система. От южната страна на улицата пък ще бъдат засадени чинари.