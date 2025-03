Бурята "Лорънс" удари Испания, МВнР предупреди за наводнения и вълни до 7 метра по крайбрежието

40 магистрали в Андалусия, както и някои железопътни линии трябваше да бъдат затворени

Внезапните наводнения, предизвикани от проливни дъждове, накараха властите в Южна Испания да евакуират над 350 домове, да затворят пътища и да отменят учебните часове във вторник.

Регионалните служители наредиха евакуацията на 365 домове в село Кампанилас близо до град Малага късно в понеделник, след като близка река излезе от коритото си. Евакуираните прекараха нощта в общинска спортна зала, съобщава AP.

Ръководителят на вътрешните работи на Андалусия Антонио Санс каза, че 19 реки в Андалусия са били с червена тревога за наводнения във вторник, след като екстремното време се е разпространило от Малага на южния бряг до зони без излаз на море близо до Севиля и Кордоба.

Общо 40 магистрали в Андалусия, както и някои железопътни линии трябваше да бъдат затворени поради нарастващите води, информираха местните власти.

Същият район в Малага беше засегнат през ноември, когато проливните дъждове в голяма част от Испания доведоха до опустошителни наводнения в източната част на страната, отнели 233 живота, предимно във Валенсия .

Ситуационният център на Министерството на външните работи публикува официално предупреждение за обявен оранжев код за проливни дъждове в Кралство Испания

Държавната метеорологична агенция на Кралство Испания (AEMET) издаде оранжево предупреждение за интензивни дъждове, които се очаква да продължат най-малко до 20.03.2025 г., пишат от външното ни ведомство.

Бурята "Лорънс" вече е обхванала голяма част от страната, като най-силно е засегнат районът на автономна област Андалусия, провинциите Малага и Коста дел Сол. AEMET е издала предупреждения и за възможни бури и силни морски вълнения по андалусийското крайбрежие.

Местните власти са извършили евакуация на граждани от крайбрежните райони на р. Кампаниляс, както и квартал "Кампаниляс" в гр. Малага, заради риска от наводнения вследствие на силните дъждове и увеличеното ниво на водата в язовира "Касасола".

Затворени са пътища и се извършват превантивни евакуации във фермерски стопанства и земеделски райони от областта.

Железопътният транспорт по линията Севиля–Малага също е временно преустановен, заради наводненията в участъка между селищата Ел Сорбито и Арахал.

В провинциите Кадис и Уелва също е обявен оранжев код, затворени са пътни артерии, влаковете по маршрута Уелва–Севиля са спрени. По крайбрежието се очакват вълни до 7 метра и вятър до 74 км/ч.

This morning, Severe Flooding Hits Aguilas, Murcia, Spain



A powerful storm brought severe flooding to Aguilas, Murcia, Spain this morning, catching residents off guard. Cars were washed away in a ravine, highlighting the intense force of the floodwaters. pic.twitter.com/s5eDlK1g6S — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 18, 2025

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи в района на Малага, Севиля, Кадис, Гранада и Уелва, да се информират от официални източници, като например официалния уеб сайт на AEMET https://www.aemet.es/es/portada и да спазват указанията на местните власти, да спазват указанията на местните власти, да бъдат внимателни при движение по пътищата, особено в рискови райони, като предприемат пътувания само при крайна необходимост.

При необходимост от съдействие българските граждани в Кралство Испания могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Мадрид на следните номера: тел.: +34 91 345 5761; +34 91 345 6651, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +34 678 013 846. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: [email protected] .

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България във Валенсия, на следните телефонни номера: +34 963 690 921; +34 963 691 788, както и на имейл адрес: [email protected] .

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Барселона, на следния телефонен номер: +34 937 969 950, както и на имейл адрес: [email protected] .

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: [email protected].

Heavy floods due to torrential rains in Águilas of Murcia province, Spain 🇪🇸 (18.03.2025)pic.twitter.com/HFG1ItYTru — Disaster News (@Top_Disaster) March 18, 2025

🚨🇪🇸 SPAIN HIT BY FLOODS AGAIN!



Extreme rainfall triggered severe flooding in Águilas, Murcia province, Spain on March 18, 2025." #Murcia #alluvione https://t.co/73rfCghTRZ pic.twitter.com/lJNPkXUoOX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 18, 2025