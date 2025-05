Орбан: Украйна е заплаха за европейското земеделие

Унгарският премиер Виктор Орбан написа в социалната мрежа X, че Украйна представлява заплаха за селското стопанство на Европейския съюз (ЕС).

Според Орбан, 40% от европейската земя, годна за обработване, е под контрола на Украйна.

„Наводняването на пазара с евтини хранителни култури ще навреди на селското стопанство на ЕС и ще изчерпи ресурсите ни“, каза той.

🌾 Ukraine controls 40% of the EU’s arable land. Flooding the market with cheap crops would cripple EU agriculture and drain our resources. Development funds? Gone to Ukraine. Yet Brussels still wants to send them billions. We refuse to pay for their bankruptcy. 🚫 pic.twitter.com/59K15HqFKS