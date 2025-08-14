България е в Топ 5 на Европа по риск от пожари

Най-застрашени са областите Смолян, Бургас и Кърджали

Италия е на челно място в класацията

България е в Топ 5 на най-застрашените от пожари държави в Европейския съюз според доклад на институтът XDI, който е част от Climate Risk Group. Новият анализ прогнозира и драстично увеличаване на риска, особено в южните региони на нашата страна.

Докладът съдържа ключови изводи за риска от щети от горски пожари за всяка отделна държава и провинция в Европа от 1990 до 2100 г. и посочва къде европейската инфраструктура е най-уязвима.

Негативния Топ 10 на държавите от ЕС по общ риск от щети през 2025 г. се води от Италия, Франция, Испания, Унгария и България.

За всяка страна са посочени и по три най-рискови региона. За България най-застрашени са областите Смолян, Бургас и Кърджали. За съжаление, тази тенденция няма да се измени и в следващия четвърт век и през 2050 г. България би била на пета позиция, отново със същите три области.

Данните за нарастването на риска са стряскащи. Между 1990 г. и 2025 г. рискът от щети по инфраструктурата от горски пожари в България е нараснал със 151%.Това поставя страната ни на трето място по този показател. По-напред са само Румъния (+200%) и Гърция (+153%), а челната петорка се допълва от Италия (+133%) и Франция (+108%).

По информация на нашето Министерството на околната среда, страната е била на първо място в ЕС по засегната площ от пожари за периода 2024-2025 г.

През изминалото денонощие служителите на "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на общо 196 сигнала за пожари и произшествия, като са ликвидирани общо 150 пожара. Същевременно лъжливите обаждания в последните 24 часа са общо 11.

Преки материални щети има в 26 от случаите, като 9 са били в жилищни сгради, два - в горски масиви. Пожарите без материални щети са 124 пожара, от които 83 в сухи треви, горска постеля и храсти, а 34 - в отпадъци.

Извършени са общо 35 спасителни дейности и помощни операции. Пострадали са общо трима души.

При пожарите са пострадали 3 граждани. Мъж и жена на по 68 г. са с леки изгаряния в смолянското село Старцево след късо съединение и избухнали пламъци. При горяща газова бутилка в Силистра пък 72-годишен мъж е получил изгаряния от първа степен по ръцете.