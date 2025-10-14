Българка е починала след онкологична операция в Истанбул

В смъртния акт е посочена „естествена смърт“

Взели на семейството 25 000 евро за репатриране на тялото

Българка e починала след онкологична операция в Истанбул, съобщава HaberBG.net. Семейството настоява за разследване.

Ивaнка Божидарова Йорданова, която е живяла в България и е лекувана една година от рак на черния дроб, се свързала с проф. д-р С.Й., специалист по обща хирургия, след като видяла реклама за него в социалните мрежи, за да запази час за преглед.

Заедно със съпруга си Калоян Михайлов тя отива на преглед, като носи предишните си изследвания. Според съобщенията, проф. д-р С.Й. й казал, че първо ще бъде приложено медикаментозно лечение, а след три месеца ще последва операция. Ивaнка приема предложението, като за медикаментозното лечение се изискват 20 000 евро, а за операцията – 35 000 евро. През април започва лечението с медикаменти срещу 20 000 евро, като лекарят уведомява, че цената на операцията ще се повиши до 47 000 евро и тя трябва да се извърши незабавно. След като пациентката заявява, че не може да плати сумата наведнъж, плащането се разсрочва.

След лечението с медикаменти, Ивaнка е оперирана на 29 юли в частна болница в Истанбул срещу 47 000 евро. Семейството плаща 22 000 евро преди операцията. Жената, майка на две деца, умира същия ден в интензивното отделение след 13-часова операция. Според семейството, аутопсия не е извършена, а тялото е предадено след подписване на документ за оставащите 25 000 евро. Ивaнка е погребана в България.

След погребението семейството подава сигнал. Адвокат Шермин Танкут заявява, че проф. д-р С.Й. е публикувал в социалните мрежи снимка с Ивaнка с рекламна цел и, че от сина на пациентката е бил принудително подписан документ за плащане на оставащата сума, за да бъде предадено тялото. Танкут твърди, че пациентката може да е била подложена на неправилно медикаментозно лечение.

Семейството също така се съмнява, че органите на Ивaнка може да са били взети, тъй като аутопсия не е била извършена, а смъртният акт посочва „естествена смърт“.

Съпругът Калоян Михайлов разказва:

„По време на всички разговори с лекарите ни уверяваха, че Ивaнка ще се възстанови. Виждах проф. д-р С.Й. няколко пъти в болницата в цивилно облекло, докато операцията продължаваше. На четвъртия час на операцията го видях в коридора и го попитах как върви – той каза, че всичко е наред, но очаква инструменти от друга болница. След това операцията продължи още часове, а след края й Ивaнка беше откарана в интензивното отделение. Съпругата ми имаше тежко кървене и около 03:00 ч. ми съобщиха, че е починала.

Опитвах се да получа повече информация за състоянието й, но персоналът ми казваше, че не могат да ми дадат подробности без плащането на оставащата сума. Останахме да чакаме един ден, докато ни принудиха да подпишем документ за 25 000 евро, за да предадат тялото. Всичко това стана без аутопсия или ясен медицински отчет. Искам да разбера как операцията е била извършена, кой действително е оперирал моята съпруга и защо не са предприети задължителните медицински процедури.“ цитиран от агенция DHA.

Пред репортер на DHA, болничните власти са потвърдили, че проф. д-р С.Й. не е постоянен кадър на болницата, а е действал като гостуващ хирург. Медикът, който в момента се намира в чужбина, е заявил, че пациентката е била информирана за всички рискове, съгласила се е с лечението и операцията е проведена със съгласието й. Той подчерта, че ракът на сънародничката ни е бил сериозен и животът й е бил ограничен

Относно обвиненията, че е принудил сина й да подпише документа за предаване на тялото за оставащата сума, професорът заявил, че всичко е извършено професионално и че е имал за цел да документира плащането.