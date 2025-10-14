Показват документалния филм за Цанко Цанков

Историческото преплуване на Северния канал

Спиращи дъха моменти от маратона

Тази неделя, в Бургас, ще бъде излъчен документалният филм, посветен на историческото преплуване на Северния канал от Цанко Цанков.

Филмът ще бъде показан пред публика в родния град на Цанко, а също и в Царево.

По думите на самия Цанков, това е най-тежкият маратон в кариерата му – не само заради дистанцията, но и заради екстремните условия, включително бурно море, силна хипотермия още от началото, отровни медузи и дори среща с китове.

Зрителите на документалния филм ще станат свидетели на много спиращи дъха моменти. Един от критичните например идва близо 4 километра преди финала, когато мощни насрещни течения забавят напредъка му с няколко часа. Въпреки физическите и психически предизвикателства, плувецът достига успешно брега на Шотландия.

Цанко Цанков вече е добре познат на любителите на спорта със своите екстремни плувания и рекорди в открити води. Но Северният канал е нещо различно – това е акватория, известна с ледени течения, бурни води и чести провали, дори от най-опитни състезатели.