Момче в кома след падане от тротинетка

12 годишно момче е в кома, след падане от електрическа тротинетка. Детето е от Казахстан, но живее с родителите си в несебърското село Кошарица.

Инцидентът станал в местността "Чолакова чешма", около 22:00 часа. Вилната зона е в непосредствена близост до Кошарица.

На около 300 метра от комплекс „Сън хаус”, на велосипедна алея, в прав осветен участък и суха пътна настилка, момчето паднало от тротинетката.

Детето е с черепно - мозъчна травма с голям хематом и в кома, с опасност за живота. Настанено е за лечение в отделение „Реанимация” на УМБАЛ - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.