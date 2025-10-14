Панорамно влакче в парка на Ямбол

Нова атракция за местни и туристи

Ямбол ще има нова атракция - панорамно влакче. Идеята е то да бъде алтернатива за туристическа обиколка и по-различна разходка в парка. Маршрутът, по който ще минава, е от Културно -информационен център „Безистен“, по улица „Цар Освободител“, през моста на Градски парк, по лявата централна алея до Лятното кино и обратно.

На 22 октомври, Общината в града ще проведе търг с тайно наддаване за терена, където ще бъде атракциона. С цел опазване на околната среда, към участниците в търга е поставено условия- да предложат електрическа или хибриден тип композиция от влекач с два вагона с по 18 или 24 седящи места. Има и допълнително изискване - тя да бъде оборудвана с платформа и място за инвалиди.

Очаква се панорамното влакче да стане любима атракция за местни и туристи в града.